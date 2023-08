Deelnemers Miss Universe doen aangifte wegens seksueel wangedrag: ‘Ik was in de war en voelde me oncomfortabel’

Miss Universe-ervaringen

Tijdens een persconferentie spreken de Miss Universe-deelnemers zich uit over hun ervaringen, meldt persbureau Reuters. De vrouwen gaven aan dat ze werden gevraagd om zich uit te kleden in het bijzijn van twintig mensen - waaronder mannen. Vervolgens werden hun lichamen door de organisatie geïnspecteerd en werden de vrouwen topless gefotografeerd.

Een van de vrouwen vertelde dat ze op ‘ongepaste’ wijze moest poseren en haar benen uit elkaar moest doen. Naar verluid wilde de organisatie controleren of de vrouwen littekens, cellulitis of tattoos hadden. “Ik was in de war en voelde me oncomfortabel”, vertelde ze. Een ander deelnemer vervolgt: “Het was slecht voor mijn mentale gezondheid. Ik heb slaapproblemen gehad.”

Bodychecks

Voormalig Miss Indonesië, Maria Harfanti, spreekt zich uit over deze zogenoemde ‘bodychecks’. Zij vertelt dat de checks voorkomen, maar dat vrouwen zich normaal gesproken niet hoeven uit te kleden. Ook wil de organisatie de bodymassindex (BMI) van deelnemers weten.

De advocaat van drie van de deelnemers zegt dat meerdere vrouwen zich zullen uitspreken over het gedrag. De politie doet onderzoek naar de zaak en een woordvoerder van de Miss Universe-organisatie zegt in een statement: “Miss Universe neemt aantijgingen van seksueel wangedrag en ongepast gedrag extreem serieus. Een veilige plek bieden voor vrouwen is de grootste prioriteit van onze organisatie.”

