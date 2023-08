Mensen demonstreren vanwege ongevraagde kus tijdens WK Voetbal: dít moet je weten

De ‘kus’ tussen Rubiales en Hermoso

Toen het Spaanse elftal tijdens het WK voetbal deze zomer de winst pakte, was men door het dolle heen. Tijdens de medailleceremonie kuste bondsvoorzitter Rubiales een van de speelsters (Jennifer Hermoso) zomaar vol op de mond, wat niet onopgemerkt bleef. Op sociale media ging het lós over het voorval.

Algauw volgde er een filmpje, waarin te zien was dat Rubiales meerdere speelsters omhelsde en herhaaldelijk op de wangen en in de nek zoende. “Anybody else think this guy was too much?” werd er bij het filmpje geschreven. “Ze hadden hem meteen al moeten stoppen op dat moment”, schreef een X-gebruiker.

They should have stopped him at that time immediately.... pic.twitter.com/EZJnvAZOhp — Jo Kar (@i_am_gustakh) 25 augustus 2023

Hermoso’s reactie en support

Voetbalster Jennifer Hermoso sprak zich uit over het incident en liet weten dat ze het onprettig vond. Ook haar medespeelsters reageerde vol walging toen ze het moment terugzagen in een video. Uiteindelijk deed Hermoso op X haar verhaal: “Ik voelde me kwetsbaar en een slachtoffer van een impulsieve en seksistische daad waarbij geen sprake was van consent.”

Official Announcement. August 25th,2023. pic.twitter.com/lQb18IGsk2 — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) 25 augustus 2023

In eerste instantie wuifde Rubiales het incident weg en bracht de Spaanse voetbalbond een statement naar buiten, waarin Hermoso een leugenaar wordt genoemd. Dit statement is inmiddels ingetrokken en verwijderd, maar leidde tot grote woede bij de speelsters en het Spaanse volk.

Vanuit haar ploeg kreeg Hermoso enorm veel steun. Het Spaanse elftal heeft in een gezamenlijke verklaring aangegeven dat ze niet meer in actie komen totdat Rubiales uit zijn functie wordt gezet.

“Ik wil duidelijk maken dat ik geen enkel moment heb ingestemd met de kus die hij mij gaf en dat ik geen enkel moment heb geprobeerd de president op te tillen”, zegt Hermoso nogmaals in een verklaring van de spelersvakbond FutPro op sociale media.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) 25 augustus 2023

Voetbalspeelsters van verschillende teams uitte hun steun voor Hermoso door tape om hun polsen te wikkelen, waarop stond geschreven “Contigo Jenni”. Hiermee lieten de dames weten dat ze achter haar staan en dit soort gedrag niet tolereren. Ook het mannenteam in Sevilla liet zien dat ze achter Hermoso staan door shirts te dragen waarop stond: “Het is genoeg”.

Rubiales bood uiteindelijk zijn excuses aan voor het incident, maar weigert af te treden.

Demonstraties en genderongelijkheid

In Madrid vinden veel demonstraties plaats om steun te uitten voor Hermoso. “De vrouwenbeweging in Spanje beseft dat vrouwenrechten geen vanzelfsprekendheid zijn, maar constant verdedigd moeten worden”, zegt Conny Roggeband, hoofddocent politicologie in een sprek met Nu.nl.

Ook Merel van Dongen, een Nederlandse voetbalster en Oranje-international, sprak zich uit op X: “Trots om te zien hoe vrouwen, mannen, media en de Spaanse politiek zich eindelijk verenigen om iets te veranderen wat al jaren niet juist is. Se acabó. Het is tijd voor gerechtigheid.”

Like the great great Infantino once said: Women pick the right fights! Oooohh how the Spanish women are picking this fight. Proud to see how women, men, media and politics in Spain finally unite to change something that hasn’t been right for years. Se acabó. It’s time for justice https://t.co/zMgyi9zOjS — Merel van Dongen (@merelvd) 25 augustus 2023

Protestors have taken to the streets of Madrid in support of Spanish World Cup winner Jenni Hermoso ❤️🇪🇸



The protesters are calling for the removal of Spanish Football Federation (RFEF) President Luis Rubiales after he kissed Hermoso without her consent during the medal… pic.twitter.com/J3ALPmCoot — KEEPUP (@keepupau) 29 augustus 2023

Huge numbers are congregating in central Madrid to protest against suspended Spanish football federation president Luis Rubiales and his association, and to show support for forward Jenni Hermoso, the World Cup-winning athlete who was forcibly kissed by the FA chief. #SeAcabo https://t.co/53uVqu0Pc9 — Aitor Hernández-Morales (@aitorehm) 28 augustus 2023

Volgens Laura Bates, de oprichter van het Everyday Sexism Project, gaat het om meer dan een kus. Aan de BBC vertelt ze: “Het gaat niet alleen om een kus; het gaat om zo veel meer. Dit is een weerspiegeling van de samenleving en laat zien hoe seksueel misbruik en seksueel geweld, vrouwenhaat en machismo veel te lang zijn genormaliseerd.”

Ze zegt ook dat vrouwen zich nooit veilig hebben gevoeld om over seksueel geweld te praten omdat er schaamte bij komt kijken. Daarnaast worden ze vaak niet geloofd.

Onderzoek en schorsing

Aanklagers in Madrid zijn een voorlopig onderzoek begonnen en Rubiales is door wereldvoetbalbond FIFA voor negentig dagen geschorst in afwachting van het onderzoek. De Spaanse regering heeft de zaak doorverwezen naar een sporttribunaal, dat maandag voor het eerst bijeenkomt. De federatie houdt maandag ook opnieuw een spoedvergadering nadat spelers met een staking hadden gedreigd toen Rubiales weigerde af te treden.

Bron: ANP, Nu.nl, BBC