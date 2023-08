Megi en Hans verloren zoon Kris (4) bij het ongeluk met de Stint 5 jaar geleden: ‘Ik ben een hele nacht bij hem gebleven’

Ongeluk Stint

Het ongeluk vond plaats in de ochtend op 20 september 2018 bij een spoorwegovergang bij Station Oss-West. Een roze bolderwagen, met daarin vijf kinderen en achterop een bestuurster, schoot onder de spoorbomen door toen er net aan trein aankwam. Vier kinderen kwamen om het leven en een kind en de bestuurster raakten gewond. Twee van de omgekomen kinderen en het gewonde kind kwamen uit één gezin.

Megi en Hans over Kris

“Zijn laatste tekening op school hebben ze ingelijst. Het was een regenboog en daaronder had hij papa, mama, en zijn zusje getekend. En zichzelf in het zwart. Alsof hij iets heeft gevoeld”, begint Megi het verhaal.

“Wij hebben misschien als laatste het bericht gekregen. Hans kon het niet uitspreken. Hij zei alleen maar: ‘Kris, Kris, Kris’. Toen ik vroeg ‘Wat is er met Kris?’ zei hij ‘Hij is overleden’. Toen ben ik op de grond gevallen.”

Grafsteen

Wanneer Hans en Humberto op de begraafplaats zijn, vraagt Humberto of het Hans rust geeft om het graf van zijn zoon te bezoeken. “Ja, toch wel. Je gaat naar je grootste verlies toe, het grootste verlies wat er ooit is geweest. Mijn ouders liggen naast hem, dus het is eigenlijk dubbel”, legt Hans uit.

Megi vertelt over de keuze van de grafsteen: “Eerst zag ik op de begraafplaats alleen maar zwarte stenen. Toen dacht ik: ‘oh, nee, dat is toch niet voor mijn kind’. Toen zijn we gaan zoeken. Wie maakt er iets vrolijks, iets voor kinderen? Op een gegeven moment kwamen we bij iemand langs die echt zo’n enorme creatieve geest had.”

Ze vervolgt: “Ik had allerlei plaatjes uitgeprint; de hele tafel had ik bedekt met foto’s die ik leuk vond. Hoe maak je daar één geheel van? Die mevrouw voelde dat. Ik weet het, het is mijn kind, maar het is een prachtig kind. Een plaatje om naar te kijken. Ze heeft heel mooi wolkjes om de foto heen gecreëerd. Toen kwam er een steen met daarop Spider-Man. Spider-Man was z’n grote held.”

Verlies en verwerking

Het verlies blijft groot, vertelt Megi. “Het is zo zwaar, zo moeilijk. Mijn eigen kind was het eerste overleden mens dat ik heb gezien. Ik ben een hele nacht bij hem gebleven. Ik heb hem omarmd, ik heb hem geknuffeld.”

Het paar heeft elkaar veel steun gegeven tijdens deze periode. “Vanaf moment één”, zegt Megi. Hans gaat verder: “Ook al is het verwerkingsproces van ons allebei heel verschillend, we hebben heel veel steun aan elkaar gehad - en nog steeds.

Megi was in het begin nog vrij stil. Ik ben altijd heel open over het verlies geweest en heb verteld hoe en wat er is gebeurd. Na een half jaar ben ik weer gaan werken. Ik wou al het personeel erbij hebben toen ik mijn verhaal deed in de kantine, zodat ik het niet elke dag hoefde te herhalen.

Er zijn daarna nog vragen geweest en ik heb het allemaal uitgelegd, maar ik heb mijn verhaal wel kunnen doen voor iedereen. En dat vond ik heel fijn.”

Ook Megi leerde het verlies te verwerken door erover te praten. “De omslag naar: ‘praten helpt, praten bevrijdt, praten verlicht’ was mijn groeiproces.”

