Relatie Harry en Meghan verkeert in zwaar weer: komt er een royal break-up?

Het is sinds ze in 2020 naar Californië vertrokken voor een leven buiten de royal spotlights eigenlijk geen moment stil geweest rondom prins Harry (38) en Meghan Markle (41). Van hun eerste Netflix-documentaire Harry & Meghan tot zijn boek Reserve, meerdere rechtszaken tegen Britse media en natuurlijk dikke deals met Netflix en Spotify én een kroning waarbij alleen hij kwam opdagen… er is geen week geweest dat er geen nieuws was over de Duke en Duchess van Sussex. Maar scheidingsnieuws, dat is nieuw.

Het rommelt bij Harry en Meghan thuis in Montecito, zo weten verschillende insiders zeker. Omdat ze er steeds meer achter komen dat haar Hollywoodleven hem niet kan bekoren. Omdat ze onder druk staan om te presteren met hun stichting Archewell. Maar ook omdat zo’n intense samenwerking – Meghan en Harry zijn zowel zakelijk als privé innig verstrengeld – toch vooral leuk is als het goed gaat. En dat gaat het de laatste tijd niet bepaald.

Eerst was er het gedoe over zijn boek, waarmee hij zo’n beetje heel Groot-Brittannië tegen zich in het harnas joeg. Toen werd hun samenwerking met Spotify ter waarde van minstens twintig miljoen dollar vroegtijdig beëindigd. En nu lijkt ook hun Netflix-deal van honderd miljoen dollar stil te komen liggen door alle stakingen in Hollywood. Al zou er in augustus nog wel een – door Netflix nog niet officieel aangekondigde – docu moeten verschijnen over Harry’s Invictus Games.

En dan zijn er de vuigere roddels van social media. Dat zij de scheidingspapieren al heeft ingediend. Dat hun huis in Montecito al op de markt staat. Dat Harry weer contact zoekt met broer William om te praten over ‘een weg terug’. Natuurlijk moet je alles rondom dit stel met een korrel zout nemen, maar nu ook serieuzere media het onderwerp aansnijden, is het zeker interessant om in de gaten te houden. Feit is dat een eventuele scheiding voor bijna niemand zo lastig zal zijn als voor Meghan en Harry zelf.

En wel omdat...

1. Ze geen prenup hebben

Harry en Meghan zouden er nadrukkelijk voor hebben gekozen zonder huwelijkse voorwaarden te trouwen. Dat is in royalkringen de norm: ook Will en Kate trouwden zonder prenup. Het maakt zo’n royal wedding toch meer het sprookjeshuwelijk waar iedereen naar verlangt.

Maar het betekent ook dat je bij een scheiding de boel fiftyfifty moet verdelen. Harry en Meghans geschatte waarde is zestig miljoen dollar, onder andere uit de erfenis van prinses Diana, waarvan het leeuwendeel van Harry is. Ze kunnen het op papier allebei lijden om uit elkaar te gaan. Maar duur wordt het zeker. Alleen al de beveiliging van een hertog(in) en Archie (4) en Lilibet (2) kost twee miljoen dollar per jaar. Gaan ze uit elkaar, dan wordt dat het dubbele. En dan is het onhandig dat je nét je podcastdeal kwijt bent.

2. Hun bedrijf volledig rondom hun relatie is gebouwd

Het klonk op papier natuurlijk top, samen een stichting beginnen en voor miljoenen dollars mooie content maken. Maar met Archewell loopt het eigenlijk sinds de start al niet helemaal lekker. De organisatie wordt geteisterd door opstappend personeel. En het knappen van de Spotify-deal schetst ook niet echt een lekker beeld van het reilen en zeilen binnen Archewell.

Bill Simmons, hoofd podcast-innovatie bij Spotify, noemde de twee ‘fucking oplichters’ na hun vertrek en insiders spraken van een lui stel met onoriginele of onhaalbare ideeën. Het gerucht ging dat Meghan haar podcast niet eens altijd zelf maakte, maar naderhand de vragen insprak. Het is de vraag of Netflix wél tevreden is. Kortom: het klinkt niet als een goed geoliede machine. Lekkere mond-tot-mondreclame is het evenmin.

3. Harry een lange weg te gaan heeft als hij terug wil naar Groot-Brittannië

Mocht het tot een breuk komen, dan is het natuurlijk ingewikkeld waar de Sussexjes gaan wonen. Archie en Lilibet hebben een dubbele nationaliteit en kunnen alle kanten op. Maar het is niet alsof Harry makkelijk met hangende pootjes kan terugkeren naar zijn familie, daar heeft hij te veel bruggen voor verbrand.

Volgens boze tongen heeft hij alweer contact gezocht met broer William om te checken of hij mag terugkomen. Het zou niet het mafste zijn wat de Windsors ooit is overkomen. Maar het zou wel een enorme soap worden, vooral voor Harry, die al zo weinig opheeft met de Britse pers en ze geen extra ammunitie wil geven. Relatietherapie is goedkoper en makkelijker, zullen we maar zeggen. Voor alle betrokkenen.

Deze reportage komt uit Flair 32-2023. Meer van dit soort verhalen lees je wekelijks in Flair.