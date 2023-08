Happy Pride: dit wordt het weer tijdens de Canal Parade in Amsterdam

Op Pride Amsterdam, onderdeel van Queer & Pride Amsterdam, vieren lhbti’ers hun vrijheid en vragen ze aandacht voor gelijkheid.

Pride in Amsterdam

De Pride is dinsdag begonnen en duurt tot en met zondag. Hoogtepunt is de Canal Parade zaterdag, waarbij zo’n tachtig boten door de Amsterdamse grachten varen. Dit evenement trekt jaarlijks vele honderdduizenden feestvierders. Waar het vrijdag nog geregeld droog is, verloopt zaterdag door een overtrekkend regengebied grijs en nat. “Soms kan het flink doorplenzen en ook de wind is nadrukkelijk aanwezig”, aldus Weeronline.

Vrijdag is het nog een graad of 20, op zaterdag wordt het nauwelijks warmer dan zo’n 18 graden.

