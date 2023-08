Oom van de vermoorde Anne Faber onderzoekt tbs-kliniek in nieuwe documentaire: ‘Een mindfuck’

Hans schreef na de moord van zijn nichtje ook al een boek over het tbs-systeem in Nederland, waarin hij veel kritiek uitte.

In de tbs

Hoe gaat het eraan toe in een tbs-kliniek? Daar probeert Hans in de documentaire achter te komen. Hij gaat bij verschillende patiënten langs om te zien hoe zij leven in de kliniek. Ook praat hij met therapeuten en medewerkers. Hans weet tijdens de gesprekken met de patiënten niet wat voor delicten ze hadden gepleegd, zo vertelt hij in de docureeks. “Ik wist dat het beter was om het niet te weten, omdat het dan moeilijker wordt om een open gesprek te hebben. Maar als je een jaar filmt, kom je gaandeweg steeds meer te weten. Ik merkte dat het daardoor inderdaad moeilijker werd om juist die open gesprekken te voeren.”

Ondanks dat bouwde Hans toch een band op met de mensen in de kliniek. “Natuurlijk stelde ik me iedere keer weer de vraag of ik nog objectief en kritisch was. Maar het is een soort mindfuck waarin je terechtkomt. Want het zijn, ook al hebben ze soms verschrikkelijke dingen gedaan, mensen.”

Behandeling

In de tbs-kliniek staat in het teken van behandeling van de patiënten, vertelt directeur Inge de Boer in de docureeks. Het is niet zo dat de patiënten niks mogen in de kliniek. Integendeel, sommige tbs’ers mogen telefoons gebruiken, sommigen zitten zelfs op datingapps. In de kliniek zijn er ook veel bijzondere voorzieningen, zoals een sauna, zwembad en zelfs een pornotheek. “We bootsen hier de samenleving na, want in die realiteit stappen ze straks terug. Als we dat binnen niet geoefend hebben, is de kans dat het buiten misgaat groter”, legt De Boer uit.

Hans Faber ziet bij een deel van de patiënten dat de behandelingen werken, maar een deel is volgens hem ‘onbehandelbaar’. “Je kunt eindeloos behandelen, maar ik denk dat we aan de voorkant beter kunnen selecteren. Het tbs-systeem is geen wasstraat waar iedereen brandschoon uitkomt. Voor sommigen werkt het dus ook niet.”

Moord op Anne Faber

Sinds de moord op Anne Faber, het nichtje van Hans, wordt er vaker tbs opgelegd door rechters. Patiënten zitten ook langer in de kliniek. Of Nederland veiliger is geworden na de dood op Anne, vindt Hans moeilijk te beantwoorden. “Ik denk wel dat als de moordenaar van Anne, Michael P., in deze tbs-kliniek zou hebben gezeten dat hij er hoogstwaarschijnlijk niet in zou zijn geslaagd om zijn behandelaars om de tuin te leiden. Hier waren ze er wel achtergekomen hoe hij daadwerkelijk in elkaar zit.”

Bron: BNNVARA, EenVandaag