Voorkeursbehandeling of niet? Dit gebeurt er als een BN’er wordt veroordeeld

Zaak Thijs Römer

Drie maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur: dat is de straf die Thijs Römer opgelegd kreeg voor het online misbruiken van drie minderjarige meisjes. Wat staat hem te wachten? “Als een bekende Nederlander wordt veroordeeld gebeurt in principe hetzelfde als bij iedere andere burger: hem of haar kan een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf worden opgelegd door de rechter”, zegt Jady Cadogan, jurist en juridisch blogger.

“De officier van justitie doet veelal een eis en de rechter kan hierin meegaan of besluiten om hiervan af te wijken en een andere straf of maatregel op te leggen. In het geval van Thijs Römer heeft de rechtbank Assen een hogere straf opgelegd dan dat het Openbaar Ministerie eiste”, verklaart ze.

Voorkeursbehandeling of special treatment

Volgens Cadogan krijgen bekende Nederlanders geen voorkeursbehandeling. “De straf moet als iedere andere burger worden betaald of uitgezeten. In het geval dat een straf voorwaardelijk wordt opgelegd, zoals bij Thijs twee maanden voorwaardelijk, hoeft dit niet in detentie worden uitgezeten. Maar dat geldt voor iedere burger.”

Ze legt uit: “De rechter kan wél bij het maken van de keuze met betrekking tot de straf rekening houden met relevante persoonlijke omstandigheden die spelen bij de verdachte BN’er. Dit is ook van belang bij ‘gewone burgers’.”

Voorbeelden van persoonlijke omstandigheden zijn psychische aandoeningen en leeftijd. “Het is niet effectief om iemand met veel vermogen een lichte geldboete op te leggen, omdat dit niet zorgt voor vergelding. Een taakstraf is in dat geval effectiever.”

Zwaardere straf voor Thijs Römer

Eerder werd bekend dat Thijs een hogere straf opgelegd kreeg dan in eerste instantie werd geëist. “De rechter heeft het strafbare feit zwaarder aangerekend omdat hij een bekend en tevens meerderjarig persoon is, die daarmee geen verantwoordelijkheden zag wegens het grote leeftijdsverschil met de slachtoffers”, vertelt Cadogan.

“Ook is in de zaak van Thijs Römer een link gelegd met de MeToo-beweging, die de afgelopen jaren extreem is toegenomen. Bekende mensen hebben immers een voorbeeldfunctie.”

Taakstraf

Volgens Cadogan kunnen BN’ers zeker publiekelijk een taakstraf uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan Glennis Grace, die haar straf uitvoerde op een begraafplaats in Amsterdam. De werkstraf wordt beslist door de Reclassering.

Als de straf niet naar behoren kan worden uitgevoerd omdat er té veel mensen op af zouden kunnen komen wegens bekendheid, wordt de taak omgezet in een andere taak. “Zoals ergens binnen in een bejaardentehuis, in een spoelkeuken of bij een groenvoorziening.”

Celstraf

Of Thijs een eigen cel krijgt vanwege zijn bekendheid, is niet bekend. “In principe wordt iedere gedetineerde gelijk behandeld, beroemd of niet. Voor elk persoon gelden dezelfde regels. Thijs Römer zal worden geplaatst in een cel die op dat moment beschikbaar is op een desbetreffende afdeling.”

Cadogan gaat verder: “Wel is het grote verschil dat het nieuws over deze persoon al snel bekend is. Ook worden zedendelinquenten over het algemeen niet goed ontvangen binnen detentie omdat dit moreel gezien voor veel mensen not done is.

In veel penitentiaire inrichtingen bestaat daarom een speciale afdeling voor zulke veroordeelden. Hierom is er regelmatig onrust in detenties en worden gedetineerden vaker overgeplaatst naar andere afdelingen of naar andere gevangenissen.”