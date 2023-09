Zin in een Big Mac? In déze steden zijn de menu’s een stuk duurder

Wat betaal je voor een Big Mac-menu?

Meteen maar het slechte nieuws: zo’n menu is in Nederland prijzig in vergelijking met de rest van Europa. In Nederland betaal je er gemiddeld € 13,50 voor, in landen als Italië, Frankrijk en Portugal is dat aanzienlijk minder.

We zeggen gemiddeld, want de prijsverschillen per stad zijn ook enorm. Zo kost een Big Mac-menu in Rotterdam € 9,75, maar moet je in Enschede of Hengelo voor hetzelfde maal dieper in de buidel tasten. Daar betaal je € 15,05 voor een menu, een verschil van meer dan vijf euro!

Hoe zit dat dan?

De reden dat je in Nederland veel meer betaalt dan in andere Europese landen komt vooral door hoge kostprijzen, zoals de hogere salarissen, legt Dirk Mulder, retailspecialist bij ING, uit aan RTL Nieuws.

De prijsverschillen tussen de steden komen onder andere door de concurrentie en de locatie. Zo is er buiten de Randstad minder concurrentie en liggen prijzen daar dus vaak hoger. Daarnaast betaalt een McDonald's midden in de stad meer huur voor z’n pand dan bijvoorbeeld een tankstation buiten het centrum, en ook dat wordt doorberekend.

Tja, het blijft een guilty pleasure. Als je dan toch een menu bestelt - waar dan ook, voor welke prijs dan ook - geniet er dan in elk geval van.

Bron: RTL Nieuws