Viral video: déze Italiaanse behoedt toeristen op ludieke wijze voor zakkenrollers

En dat doet ze op ludieke wijze.

Attenzione, pickpocket

Monica Poli ontmasker zakkenrollers op TikTok. In haar video's zie je haar door Venetië lopen en keihard “Attenzione, pickpocket” of “Attenzione, borseggiatrici” roepen. Oftewel: pas op voor zakkenrollers.

Toeristen zijn in grote steden namelijk vaak de sjaak en Monica probeert de toeristen daarvoor te waarschuwen. Haar tactiek? Keihard schreeuwen, waarna de dieven het op een hollen zetten. Bekijk hieronder een aantal van Monica's populairste video's.

Viral video's

Monica's video's gaan viral op TikTok. En zoals dat gaat met viraaltjes, worden er direct parodieën van gemaakt.

Zuivere koffie?

Monica wordt door veel mensen een guardian angel genoemd die de toeristen wil helpen zonder eigenbelang, maar sommigen zetten daar hun vragentekens bij. Monica is namelijk een raadslid van de conservatieve politieke partij Lega Nord, die werd opgericht om het Italisaanse seperatisme te promoten. Deze partij wordt vaak geassocieerd met extreemrechtse politiek. De partij is onder andere tegen de islam, de Roma-gemeenschap, het homohuwelijk én migranten.

Of Monica dus handelt uit good will of een racistisch motief heeft, is dus de vraag.

