Alles over de ster van het WK vrouwenvoetbal: Sarina Wiegman

Sarina Wiegman

De 53-jarige Wiegman voetbalde zelf negen jaar lang bij Ter Leede. Met Ter Leede won ze twee keer de landstitel en één keer de KNVB beker. Daarnaast werkte ze als docent lichamelijke opvoeding. Na haar voetbalcarrière bleek het doceren goed bij haar te passen, ze gaat het trainersvak in. Ze begint bij ADO Den Haag, de stad waar ze is geboren, waar ze zeven jaar aan het roer staat. In 2014 begint ze als assistent bij het Nederlands vrouwenelftal. Vanaf 2017 was Wiegman bondscoach bij Oranje. Succes volgt op succes.

Succes

Gelijk in 2017 wint ze EK met de Oranje Leeuwinnen. Het blijkt een belangrijk moment in de geschiedenis van het Nederlandse vrouwenvoetbal, vanaf dit moment begint het echt te leven. Twee jaar later, in 2019, zijn de Leeuwinnen weer dicht bij groot succes. Maar tijdens de WK finale gaat de Verenigde Staten er met de winst vandoor.

In 2021 vertrekt ze naar Engeland, ook hier is ze gelijk succesvol. Met The Three Lionesses wint ze het EK en nu staat ze in de finale van het WK.

Promotie

Na alle overwinningen komt ze volgens de Engelse Voetbalbond in aanmerking voor het trainen van het mannenelftal. Mocht dit werkelijkheid worden, dan is dat een primeur in het mannenvoetbal. Maar laten we eerst zondag voor de televisie kruipen om de grote finale te bekijken. Helaas zonder de Leeuwinnen maar toch Nederlands trots.

Bron: Voetbalnieuws.nl