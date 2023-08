Nee, niet weer: aantal besmettingen coronavirus neemt langzaam toe

Het gaat nog altijd om kleine aantallen, benadrukt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “Wat we de laatste maand zien, is een toename, maar het niveau is nog steeds heel erg laag. Het stijgt nu van heel erg laag naar iets minder heel erg laag”, zegt Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten van het RIVM.

Waardoor de lichte toename komt, is niet duidelijk, mogelijk speelt de zomervakantie een rol. “Vakantie helpt altijd met verspreiding van virussen”, aldus Van den Hof.

Coronavirus

Het aantal virusdeeltjes in het riool stijgt sneller dan het aantal ziekenhuisopnames. Dat wijst erop dat de meeste mensen thuis kunnen uitzieken en niet of nauwelijks klachten krijgen door het coronavirus.

Van den Hof: “We verwachten dat er ook in het najaar meer verspreiding zal zijn. We zullen ook een golfje zien van het aantal ernstig zieken, maar niet zo hoog als in de jaren van de pandemie.” Dat komt doordat vrijwel iedereen corona heeft gehad, gevaccineerd is tegen het virus, of allebei. Mensen zijn goed beschermd. Van den Hof verwacht daarom dat coronamaatregelen niet nodig zijn en dat de zorg waarschijnlijk niet overbelast zal raken.

Nieuwe variant

De nieuwe variant die nu rondgaat, heet EG.5. Dit is een veranderde versie van XBB, die de laatste tijd dominant was. Door die verandering kan EG.5 de afweer van mensen waarschijnlijk net iets beter omzeilen, en daardoor kan hij zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Er zijn geen aanwijzingen dat mensen zieker worden door EG.5 dan door andere virusvarianten. Het coronavaccin dat komend najaar wordt gebruikt voor de herhaalprikken, is speciaal ontwikkeld voor de XBB-varianten. Daar valt EG.5 ook onder.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen momenteel ongeveer 75 mensen met corona in een ziekenhuis. Dat is het hoogste aantal sinds begin juni. Vrijwel alle patiënten worden op een gewone verpleegafdeling behandeld.

Bron: ANP