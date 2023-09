Herbruikbare rietjes schoonmaken? Zó doe je dat voortaan zonder gepruts

Duurzamere rietjes

Vroeger gebruikten we massaal plastic rietjes, maar aangezien we inmiddels weten dat dit niet goed voor het milieu is zijn er allerlei andere duurzame varianten op de markt gekomen. Daarnaast zijn plastic rietjes ook verboden sinds 2021. Er zijn varianten van onder andere metaal, silicium of bamboe te vinden.

Heel handig wanneer je bijvoorbeeld een milkshake bij de McDonalds bestelt. Dan hoef je niet te drinken door een verlept papieren rietje. Yuk. Daarnaast is het duurzaam en goed voor je portemonnee, als je ze goed schoonhoudt tenminste.

Rara, wat is het? Dít gebruik je elke dag maar vergeet je heel vaak schoon te maken

Bacteriën

Het goed schoonhouden van de rietjes is van groot belang; anders kan het drinken ermee al snel voor ongezonde situaties zorgen. “Overgebleven voedsel en bacteriën kunnen zich verstoppen in metaal, plastic of andere rietjes die je misschien niet ziet”, verklaart Stacey Feeley aan Well + Good. Feeley is mede-oprichter en CEO van GoSili, een merk dat siliconen rietjes maakt. Rietjes zijn dan ook een 'ideale' voedingsbodem voor bacteriën en ziektekiemen gezien hun bijna constante blootstelling aan vocht.

Easy peasy, lemon squeezy

Maar hoe maak je ze nou gemakkelijk schoon, zonder veel gepruts? Freeley heeft de gouden tip: "Omdat het rietje zacht en buigzaam is, raden we aan het rietje onder warm zeepsop te laten lopen en vervolgens de zijkanten van het rietje samen te knijpen, zodat elke kant tegen de andere kan worden gewreven om zichzelf te reinigen", zegt ze.

"Als je klaar bent, laat je het water erdoor lopen totdat het schoon is en de zeep verdwenen is.”

Schrobben maar Dit wondermiddel moet je écht in huis halen

Vaatwasser

Rietjes van staal en bamboe kun je volgens de expert zonder zorgen in de vaatwasser doen, zodat ze goed schoon worden. Volgens haar kun je ze het beste in het bestekrekje zetten, zodat ze niet om vallen. Het is wel écht belangrijk om dit na ieder gebruik te doen, zodat je verzekerd bent dat bacteriën ver uit de buurt blijven.

Bron: Well + Good