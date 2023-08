Handige truc: zó blijft nagellak langer op je nagels zitten

Azijn

Dit middeltje is voor veel dingen goed, zelfs voor je nagels. Maak van tevoren je nagels schoon met een wattenstaafje en wat azijn. Hierdoor haal je alle bacteriën weg die ervoor kunnen zorgen dat je nagellak niet goed blijft zitten.

Basecoat

Zodra je nagels droog zijn na het schoonmaken, breng je een basecoat aan. Voor de meesten is dit misschien oud nieuws, maar de basecoat is een van de belangrijkste middelen om je nagellak zo lang mogelijk te laten zitten.

TIP! Zorg bij alle laagjes die je aanbrengt dat je ze helemaal door lakt tot over de rand. Hierdoor is je nagel in zijn geheel beter beschermd en zal je nagellak minder snel loslaten. Ook zullen je nagels hierdoor minder snel afbreken of inscheuren.

Dunne laagjes

Less is more. Beter een paar dunne laagjes dan één heel dikke laag. Als je een te dikke laag aanbrengt, kan de vloeistof zich minder goed hechten, waardoor de nagellak er uiteindelijk sneller af zal bladderen. Geduld hebben dus en dunne laagjes aanbrengen tot de lak niet meer doorzichtig is.

No bubbles

Het is belangrijk dat er geen luchtbelletjes in je nagellak terechtkomen. Dan hecht de lak minder goed en bladdert je nagellak sneller. Gelukkig zijn de luchtbelletjes makkelijk te voorkomen. In plaats van het potje vooraf te schudden, kun je het potje nagellak het beste even tussen je vingers rollen. Problem solved!

Topcoat

Uiteraard kan de topcoat ook niet ontbreken. Deze zou even vanzelfsprekend moeten zijn als de basecoat. De topcoat beschermt je nagellak namelijk tegen beschadigingen, zoals scheurtjes. Daarnaast zorgt het voor een extra mooie glans.

Koud water

Ja, je leest het goed. Als je nagels volledig zijn opgedroogd hang je je vingers even onder de koude kraan. Waarom? Door je nagels een koude douche te geven verstijft de nagellak, waardoor deze extra lang blijft zitten.

Nagels toch beschadigd of gaan bladderen? Geen paniek!

Oké, we kunnen er niet omheen. Ook al hebben we de levensduur van je vers gelakte nagels met deze tips kunnen verlengen, uiteindelijk komt er een tijd dat ze toch afbladderen. Hier zijn nog twee handige tips waarmee je deze schoonheidsprobleempjes snel kunt camoufleren.

Heb je je nagel gestoten en is er een stukje afgebladderd? Je kunt met een klein beetje nagellakremover en een wattenstaafje de bobbelige deeltjes verwijderen zodat je nagel weer mooi glad is. Vervolgens kun je er een dun laagje overheen lakken. Niemand die het door heeft.

Is je nagel vooral aan de randjes beschadigd? Dan kun je ervoor kiezen je nagels wat op te leuken met bijvoorbeeld een andere kleur. Deze andere kleur breng je alleen aan het randje van je nagel aan. Kies bijvoorbeeld voor een kleur met glitters. Weg afgebladderde randjes, hallo nieuwe look!