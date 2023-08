Warning Leaving bottled water in your car could start a fire Beeld Getty Images/EyeEm

Wees gewaarschuwd: dit is waarom je nóóit een flesje water in je auto moet laten liggen

De kans is groot dat er bij jou een flesje water in de auto rondslingert. Handig, zéker met de zomerse hitte die er (hopelijk very soon) weer aan zit te komen is goed hydrateren geen overbodige luxe. Toch is een flesje water in je auto leggen niet zo onschuldig als het lijkt.