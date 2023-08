Dankzij deze musthave schuren je dijen niet tegen elkaar in de zomer

Bye bye dijenkletser! Met deze musthave schuren je dijen niet tegen elkaar

Woohoo, zomer! We hijsen ons massaal in korte rokken en genieten intens. Maar elk voordeel heeft z'n nadeel. Want wat dacht je van dijen die tegen elkaar schuren, waardoor pijnlijke plekken kunnen ontstaan? Met deze uitvinding is dat verleden tijd.