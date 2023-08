In ‘t sop: Lego en ander klein speelgoed schoonmaken doe je zonder enige moeite zó

Lego schoonmaken

Als je kind inmiddels bergen met Lego heeft verzameld, is het knap lastig om ieder blokje schoon te houden. Toch is het wel zo hygiënisch om het speelgoed zo nu en dan op te frissen. Dat klusje wordt vanaf nu stukken makkelijker met een tip die viral gaat op TikTok.

Het socialmediaplatform mag dan bekend staan om de grappige dansvideo's, maar het blijkt ook een walhalla te zijn voor iedereen die van handige (schoonmaak)hacks houdt. Ditmaal komt de tip van TikTokker Holly-Jay Smith (@hollyvlogsoffcial).

Schoonmaken zónder chemische goedjes? Zo doe je dat

In de vaatwasser

Hoe je Lego het beste schoon kunt houden? Door het speelgoed eens in de zoveel tijd in de vaatwasser te doen, laat de TikTokker weten. Het enige wat je nodig hebt is een waszakje en een vaatwastablet (die trouwens ook wonderen doet voor al déze dingen).

Holly legt uit dat je de Legoblokjes in het waszakje gewoom bovenin de vaatwasser kunt leggen. De hitte en het water zorgen er niet alleen voor dat alle viezigheid van de blokjes verdwijnt, maar ook dat deze tegelijkertijd gedesinfecteerd worden.

In onderstaande TikTok-video laat de Britse moeder zien hoe ze precies te werk gaat. Makkelijker kan bijna niet, toch?

De tekst gaat door onder de video.

Geen vaatwasser?

Geen vaatwasser in huis? Stop het waszakje met Lego dan bijvoorbeeld in de wasmachine! Was de blokjes op 40 graden en gebruik een neutraal wasproduct (geen wasverzachter). Centrifugeren is niet nodig.

Lego met de hand wassen kan ook. Doe hiervoor alle steentjes in een emmer met water, doe er een scheut zeep of allesreiniger erbij en laat het even weken. Spoel de blokjes daarna af en laat ze op een theedoek opdrogen.

Bron: Real Simple