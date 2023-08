Last van fruitvliegjes? Zet dan déze plant in de keuken

De oplossing tegen fruitvliegjes

De oplossing is heel simpel. Zet een muntplantje in de keuken en de fruitvliegjes zullen snel vertrekken. Dit komt door de sterke geur van de munt. Nog een voordeel van munt? Ook spinnen nemen door de geur snel de benen. De truc is nog diervriendelijk ook, want je hoeft er helemaal geen chemische middelen voor te gebruiken. Een muntplant is makkelijk om te verzorgen en je kunt er heerlijke muntthee van maken of gebruiken voor recepten.

Etherische olie

Zijn de fruitvliegjes na een tijdje nog niet weg? Zet dan meer muntplantjes in de keuken. Je kunt ook de blaadjes munt met etherische olie mengen. Als je dit middeltje op de plekken spuit waar de fruitvliegjes zitten, zullen ze alsnog weggaan. Daarnaast ruikt het dan ook heerlijk fris in de keuken.

Overige tips

Zijn de fruitvliegjes nog steeds niet weg? Dan kan je nóg meer dingen proberen, maar niet alle trucs zijn diervriendelijk. Zo kun je een paar druppels afwasmiddel gemengd met azijn in een kom doen. De fruitvliegjes die hierin komen zinken naar de bodem en verdrinken.

Ook zou je een papieren trechter kunnen maken. Zo doe je dat: plaats de dunne kant van een papieren trechter in een beker of pot met fruit of een alcoholische drank. Dek de hoeken goed af om te voorkomen dat de fruitvliegjes kunnen ontsnappen, en daar is je homemade vliegenvanger.

Bron: RTL Nieuws