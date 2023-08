Lifehack: waarom je de haren uit je borstel bij je planten zou moeten doen

Het trucje van vandaag heeft alles te maken met de haren die zich verzamelen in jouw borstel. Waar die plukken normaal gesproken linea recta in de prullenbak verdwijnen, is het vanaf nu verstandig om ze toch maar te bewaren. Als je je planten in leven wil houden, tenminste.

Groene lokken

Het klinkt misschien gek, maar de haren uit jouw borstel werken perfect als natuurlijke mest voor jouw planten. In jouw lokken zit namelijk stikstof en laat dit nu net een goede boost geven aan een plant. Sterker nog, het zou zelfs beter werken dan kunstmest. Let wel: je haren moeten niet pasgeleden nog een verfbeurt hebben gehad. Deze chemicaliën zijn niet bevorderlijk voor je groene vrienden.

Haren bij je planten

En je hoeft hier echt geen tuinman voor te zijn om dit te kunnen, want hier kun je bíjna niks aan verpesten. Maak een kuiltje in de potgrond, stop de haren hierin of in de compostbak et voilà: kind kan de was doen, toch? Wachten loont hierbij, want het duurt zo’n twee jaar voordat de haren compleet zijn afgebroken en de werkzame stoffen zijn vrijgekomen. Maar dan heb je ook wat!