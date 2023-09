Lifehacks: dít is hoe je deodorantvlekken verwijdert uit je kleren

Baking soda verricht wonderen

Wil je je tanden laten bleken of deeg laten rijzen? Roep het maar, baking soda is overal wel goed voor! Combineer een beetje van het poeder met afwasmiddel en een scheutje water of azijn. Smeer dit over de deodorantvlekken. Als je dit ruim een uur de tijd geeft om in te trekken, kun je het daarna wassen. Bye bye irritante vlek!

Citroen en zout tegen deodorantvlekken

Maak je eigen scrub door wat citroensap op de vlek te smeren en hier wat zout overheen te strooien. Hierna kun je het met de hand wassen of in de wasmachine stoppen en klaar is Kees! Kijk wel uit met donkere kleding.

Paracetamol tegen hoofdpijn? Nee!

Haast je naar het medicijnkastje, plet een paracetamol en meng dit met water tot het een soort papje wordt. Dit laat je 1 tot 2 uur intrekken. Na een wasbeurt is de vlek net zo snel verdwenen als de hoofdpijn!

Bron: Margriet, 123schoon