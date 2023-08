Alles al geprobeerd tegen die donkere kringen onder je ogen? Dít trucje helpt

Het enige wat je nodig hebt? Koffieprut.

Donkere kringen

Word wakker, net een kop koffie en gooi dan vooral die koffieprut niet zomaar weg. Dit kun je namelijk hergebruiken en het omtoveren tot een masker tegen je wallen. Het enige wat je nog moet doen is de overgebleven koffie mengen met je dag- of oogcrème tot het een smeerbaar papje wordt. Het is erg belangrijk dat je focust op het woordje 'smeerbaar’; de huid onder je ogen is namelijk erg dun en gevoelig.

Laat het mengsel voor ‘t beste resultaat ongeveer een kwartier rusten op je wallen. Na het afspoelen zul je merken dat het gebied onder je ogen al meteen een lichtere kleur heeft en het gebied eromheen minder opgezwollen is. Maak hier een wekelijkse gewoonte van en de extra lagen concealer zullen al snel overbodig zijn!

Waarom koffie?

Dit trucje wordt al jarenlang gebruikt door allerlei beautygoeroes. Maar waarom eigenlijk?

Cafeïne verwijdt de bloedvaten waardoor de bloedtoevoer verbetert. Hierdoor kan vocht onder je ogen sneller afgevoerd worden. Als je veel alcohol en zout consumeert, kan dit een van de redenen zijn waarom je worstelt met een opstapeling van vocht in dit gebied. Een gezonde lifestyle staat gelijk aan een gezonde look!

Bron: Skindependent