Lifehack: met déze geniale truc heb je binnen 2 minuten een ijskoud bier- of frisdrankblikje

Over gamechanger gesproken.

In de vriezer?

Oké, beeld je in: je zit in de tuin of op het balkon, de zon schijnt, en je hebt behoefte aan een lekker koud drankje. Wanneer je naar de keuken snelt, kom je erachter dat he-le-maal vergeten bent om het bier en de frisdrank in de koelkast te zetten.

What to do? Je kan de blikjes alsnog in de vriezer stoppen, maar dan duurt het zo’n 30 minuten voordat ze écht koud zijn.

IJskoud blikje

Gelukkig barst het internet van de handige lifehacks en hoef je de blikjes niet krampachtig in je té volle vriezer te proppen. Het enige wat je namelijk nodig hebt, zijn: ijsblokjes, een kom water en zout.

Stap voor stap

Schenk water in een (grote) kom en voeg wat ijsblokjes toe. Voeg een paar eetlepels keukenzout toe. Even goed roeren. Plaats het blikje in de kom. Na één minuut roer je nogmaals. Laat het blikje nog een minuut in de kom liggen. Haal je blikje eruit en geniet van een ijskoud drankje.

Deze hack werkt trouwens ook met flesjes. Enjoy!

Bron: RTL Nieuws