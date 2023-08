Nu al uitverkocht? Met deze lifehack weet je precies wat het aanbod is bij Action

De Salezusjes hebben dé tip voor je.

Action lifehack

Soms staat er bij een barcode van een product een blauwe driehoek rechtsonder. Dit betekent dat er nog meer dan genoeg voorraad aanwezig is. Staat die blauwe driehoek aan de linkerkant, dan betekent dat het tegenovergestelde: er is maar weinig voorraad. En staat er een streep door de barcode, dan zal het product niet lang meer in het assortiment blijven.

Nooit meer te laat

Ben je dus vaak te laat als je een leuk item wilt bemachtigen bij de Action? Doe dan je voordeel met deze handige hack. Zie je aan de driehoek dat je gewilde item bijna op is? Dan is het dus niet slim om er nog even over na te denken, maar kun je het 't best gelijk kopen. Zo weet je zeker dat je dat populaire servies, krukje of vloerkleed kunt bemachtigen.

