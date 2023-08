5 x inpaktips voor een meerdaags festival (en dé ultieme inpaklijst!)

Toptips voor een festival

Net op tijd voor het festivalweekend heeft Vinted de handen ineengeslagen met Lizzie Grant, professional organizer en oprichter van Declutter on Demand. We delen haar toptips om efficiënt in te pakken, zonder inpakstress. You're welcome!

1. Reken het uit

Als je naar een meerdaags festival gaat, hoort kamperen en dus slepen met allerlei spullen daar meestal bij. Zo moeten je tent, luchtbed, slaapzak, zaklamp én natuurlijk je gaspit mee. Op die manier blijft er weinig ruimte over voor eindeloze outfits en 5 paar schoenen.

Strategisch inpakken is een must. Bedenk en pas al je festivallooks van tevoren en leg deze per dag klaar. Ook kun je kleding en accessoires multi-inzetbaar maken en combineren in verschillende outfits. Zo voorkom je onnodig gesjouw en kledingstress.

2. Gebruik kledingorganizers

Het gebruik van kledingorganizers (packing cubes) voelt misschien overdreven georganiseerd, maar er bestaat niet zoiets als te voorbereid zijn wanneer het gaat om inpakken. Kledingorganizers helpen echt om ruimte te besparen en zorgen ervoor dat je je netjes ingepakte tas niet telkens overhoop gooit als je er iets uit moet halen.

Deze methode maakt het bovendien in je tent ook makkelijker spullen te vinden. Als je kiest voor een waterdichte optie geeft het ook nog eens garantie op droge kleding bij regen. Gebruik ze bijvoorbeeld om kleding in categorieën te verdelen en berg ondergoed, zwemkleding en sokken apart op in zakjes om te voorkomen dat ze in je koffer gaan slingeren.

3. Check de weersverwachting

Het weer kan in Nederland nogal wisselvallig zijn. Zo kunnen in augustus de temperaturen variëren tussen 20 tot wel 35 graden en kan het zonnig zijn, maar ook regenen. Zorg dus dat je van tevoren goed naar de weersverwachting kijkt en hierop inspeelt.

Denk aan outfits klaarleggen waarbij je met laagjes werkt, het inpakken van accessoires zoals een pet, hoedje (tegen zowel zon als regen) of zonnebril en het dragen van waterproof boots, voor de perfecte festivallook voor ieder weertype. Ook zijn een regenjas en warme trui altijd een absolute noodzakelijkheid voor in de tas.

4. Sharing is caring

Bepaal met je festivalgroep wat je tijdens het weekend kunt delen. Zo kunnen jullie als groep bijvoorbeeld accessoires en jassen om en om opzetten en aantrekken. Bovendien kun je bepaalde items zoals toiletartikelen delen en hoeven jullie maar 1 tube tandpasta en fles shampoo mee te nemen. Op die manier neem je niet twee keer dezelfde spullen mee.

5. Bespaar op de festivaluitgaven

Als er een item is dat je nog niet hebt en dat je waarschijnlijk alleen tijdens het festival zal dragen of gebruiken, koop het dan tweedehands op Vinted in plaats van gloednieuw - je bespaart jezelf niet alleen een beetje geld, maar je verlengt ook de levensduur van dat item door het extra te laten dragen. Je kunt het na het weekend altijd weer te koop aanbieden, zodat iemand anders hetzelfde kan doen!

De ultieme inpaklijst

Special voor jou stelde Flair de ultieme festival-inpaklijst samen. Opslaan/uitprinten en inpakken maar!

Je bankpas + identiteitsbewijs

Cash/ muntgeld (voor kluisje)

Festivalticket

Telefoon + oplader

Powerbank

Speakertje

Toilettas (+ make-up)

Vochtige doekjes

Kauwgum

Droogshampoo

Deo

Mondwater

Elastiekjes

Zonnebrandcrème

Lippenbalsem

Pincet

Handgel

Tampons/ maandverband

Vochtige doekjes (multifunctioneel)

Condooms ( better safe than sorry )

Tent en haringen

Zeil voor onder de tent

Luchtbed (met pomp!) of matje

Zaklamp/ lampje voor in de tent

Klapstoeltje (soms wil je gewoon even niét meer op de grond zitten #houtenkont)

Oordoppen (je gaat ons dankbaar zijn voor deze tip)

Kussen

Slaapzak

Vuilniszakken (multifunctioneel)

Slaapmasker (anders word je om 6 uur wakker van het licht, terwijl je net in je nest ligt)

Handdoek + washandje (paar keer omdraaien/ binnenstebuiten of meerdere meenemen)

Regenponcho

Vestje/trui voor als het koud wordt

Slippers

Laarzen

Zonnebril

Hoedje/petje

Heuptasje

Ducktape (multifunctioneel )

Tiewraps

Dopje (voor de flesjes water die je alleen zonder dopje meekrijgt bij de bar)

ORS

Paracetamol

De pil (als je deze gebruikt)

Muggenspray

(Blaren)pleisters

Vaseline (multifunctioneel!)

Neusspray

Drank en fris (geen glas!)

Broodjes en krentenbollen

Snackrepen

Chips/ chocola (hallo cravings )

Pannenkoekenmix kant-en-klaar (alleen water toevoegen)

Noodles

En alle andere snacks waar je zin in hebt

Campingpitje

Theedoeken

Bestek en bordjes en bekers

Olie/ boter

Pannetjes

Koffiepercolator of oploskoffie

Teiltje + afwasborstel + afwasmiddel

Bolderkar om alles in mee te zeulen

BVO'tje!

Bron: Vinted