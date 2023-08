Belangrijke dag voor zoon André Hazes en Monique: ‘Je kind ongelukkig zien is het laatste wat je wilt’

De overstap heeft volgens Monique niets te maken met de leerplichtzaak waar zij en André momenteel mee te maken hebben.

Een nieuwe school voor kleine André

Monique en André moeten op 24 augustus voor de rechter verschijnen, omdat ze in 2022 buiten de schoolvakantie zonder toestemming van school op vakantie zouden zijn gegaan. “Die situatie staat hier geheel los van”, reageert Monique. “Dat sommigen hier klakkeloos iets aannemen is weer zo jammer.”

“Je kind ongelukkig naar school zien gaan is het laatste wat je als ouder wilt!”, aldus Monique, die schrijft dat de kleine André ook last had van “buikpijn en gekke zenuwtrekjes” die in de zomervakantie gelijk over waren.

De zoon van André en Monique “kon niet zijn wie hij is”, zo vervolgt ze. Daarom wilde hij ook zelf graag naar een andere school, waar hij maandag aan groep 4 begint. “De overstap naar een nieuwe school vond ik als ouder toch lastig, maar merk aan hem dat hij er zelf erg naar uitkijkt.”

Bron: ANP