Happily married: zo ziet de kersverse man van voetballer Lieke Martens eruit

In juni stapten Lieke en Benjamin in het huwelijksbootje op een sprookjesachtige locatie in Spanje.

Lieke Martens en haar man Benjamin

Lieke Martens is momenteel een van de beste spelers van het Nederlands elftal. Dit jaar halverwege juni trouwde ze met haar grote liefde Benjamin van Leer. Benjamin is zelf ook een bekende in het voetbal, hij was namelijk tweede doelman bij Sparta Rotterdam. Hij weet dus als geen ander hoe het leven als voetballer is.

De twee zijn sinds juli 2018 een setje. Eerder had Lieke zeven jaar lang een relatie met Kevin, ook een voetballer. Toen dat uitging bleek het ware liefde tussen Lieke en Benjamin , want in november 2021 vroeg hij haar ten huwelijk. De bruiloft volgde anderhalf jaar later.

Hieronder hebben we een paar foto’s verzameld van Lieke Martens en haar kersverse man Benjamin.

Bron: Instagram, AD.nl