Yvonne versus BN’ers: Yvonne Coldeweijer reageert op haat van Douwe Bob en Heleen van Royen

Dit vindt Yvonne van de ‘haat’.

Heleen heeft een hekel aan juice

Heleen van Royen was te gast bij Humberto om te praten over haar nieuwe boek dat binnenkort uitkomt. Heleen geeft haar ongezouten mening, ze vindt juice ‘een hele enge ontwikkeling’ en vindt dat het zelfs verboden zou moeten worden.

Yvonne zou Yvonne niet zijn als ze hier niet meteen op zou reageren. Op Instagram schrijft de juice queen dat Heleen ook niet zo onschuldig is. Heleen zou een keer in de krant een intiem verhaal over Rob Oudkerk hebben gedeeld. Dit verhaal was haar in vertrouwen verteld. ‘Een mes in je rug van een bekende is inderdaad minder erg dan een roddel op een juicekanaal’, schrijft Yvonne sarcastisch.

Hoewel Heleen een hekel heeft aan juice en juicekanalen, is dat wel hét onderwerp van haar nieuwe boek, genaamd Juice. Volgens een van Yvonnes volgers gaat het boek over iemand die verdacht veel lijkt op Yvonne zelf. “Het hoofdpersonage is een ‘juice koningin’ (...) Ze maakt YouTube-video's voor een roze muur met een lolly in d'r hand (ipv een Starbucks beker), ze geeft bijnamen aan de ‘BN’ers’ in het boek zoals Vieze Rik.” Klinkt best wel bekend, toch?

Tekst gaat verder onder de Instagram story.

Boek Heleen van Royen Beeld @lifeofyvonne

Douwe Bob vindt Yvonne ‘het kwaad’

Zanger Douwe Bob is ook zeker geen fan van Yvonne. Hij noemt haar zelfs ‘het kwaad’. Ook is hij van mening dat de roddelkoningin geen podium meer moet krijgen. Yvonne geeft een sneer terug op Instagram: “Het laatste grote podium dat hij zelf betrad, was het Songfestival in 2016. Hij vergeet denk ik dat we hem zonder de baby juice niet eens meer hadden gekend.”

Heleen van Royen en Douwe Bob Beeld @lifeofyvonne

Bron: Life of Yvonne