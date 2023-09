Baby number two? Yolanthe Cabau doet bijzondere onthulling

Yolanthe Cabau dolgelukkig

“Maar ik leg mezelf niks op. Ik zie wel wat er allemaal nog op mijn pad komt”, vertelt Yolanthe.

Ze is voorlopig nog ‘happy single’. “Alleen-zijn heeft me veel geleerd en daardoor ook sterker gemaakt. Ik ben lief voor mezelf, ben blij met wie ik ben en ik ben niet op zoek naar mijn geluk in een ander”, zegt ze. “Ik vind het geluk nu in mezelf en besef veel meer dat je geluk met elkaar kan delen maar niet van elkaar kan verwachten. Als je het eerst in jezelf kan vinden, kan je er daarna samen in een relatie des te meer van genieten.”

Bekende exen

Yolanthe had een relatie met oud-voetballer Wesley Sneijder. Samen hebben ze een zoontje van 7. Eerder was ze enige tijd samen met Jan Smit. Ze zou het fijn vinden als haar toekomstige liefde geen bekende man is. “Dat kan je natuurlijk niet afdwingen, maar mijn eerste keuze zou zeker niet uitgaan naar een bekend persoon.”

Bron: ANP