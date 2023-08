Jan Smit Beeld NL Beeld / Arjo Frank

Happy couple: zo ziet de vrouw van Jan Smit eruit

Jan Smit kennen we als een van de succesvolste Volendamse zangers van Nederland. Als solozanger is hij populair in binnen- en buitenland en daarnaast is hij ook onderdeel van De Toppers én van schlagertrio KLUBBB3. Hij is ook nog eens druk met het voorzitterschap van FC Volendam. Gelukkig heeft Jan Smit al jaren vrouw Liza aan zijn zijde, die hem altijd steunt. Maar wie is zij eigenlijk?