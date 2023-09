It’s official: B&B-Bram stal het liefje van déze kandidaat

Instagram official

Op Instagram deelt Bram een video waarin hij zijn vriendin aan de wereld toont. “Het het hoge woord is eruit! Er werd in de afgelopen weken een hele hoop gespeculeerd in medialand.. nu kan ik toch wel echt zeggen dat wij verliefd zijn op elkaar”, schrijft het paar bij de foto. “Heel veel liefs en stay tuned.”

Een beetje B&B-kenner herkent de blondine met wie Bram innig staat te knuffelen, want het is niemand minder dan Esra. De 22-jarige deed mee aan het programma en hoopte in Spanje het hart van B&B-eigenaar Joy te veroveren. Zoals we weten, is Joy is hartstikke in love en dolgelukkig met Dani, waardoor Esra haar geluk elders zocht. Dat geluk heeft ze nu gevonden in Zweden bij Bram!

B&B Vol Liefde Q&A

Afgelopen weekend deed Bram een paar onthullingen over zijn relatiestatus in een Q&A met zijn beste vriend Daniel. Hieruit bleek dat de B&B-eigenaar níet samen is met Anna, maar wel verliefd is op iemand anders. “Het is niet normaal hoeveel er over mijn relatiestatus wordt gepraat. Ik ben inderdaad met iemand, ja zeker. Het is nog allemaal pril, maar het is wel heel serieus”, vertelde hij.

Twee dagen later weten we eindelijk wie het is. Wat vind jij van de match?

