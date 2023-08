Home sweet home: met dít programma keert Valerio Zeno terug naar de publieke omroep

Valerio Zeno en het einde van de mensheid

In het programma We gaan er allemaal Aan, onderzoekt Valerio de verschillende manieren waarop de mensheid tot zijn einde komt. Dat is dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens de seizoenspresentatie van de NPO.

In de nieuwe tv-show, die op NPO 3 zal worden uitgezonden, spreekt Zeno met wetenschappers over de mogelijke wijzes waarop de de mensheid tot zijn einde zou kunnen komen. Bijvoorbeeld door een nucleaire oorlog, de uitbarsting van een supervulkaan, AI, de inslag van een asteroïde, of klimaatverandering.

Eerder was Valerio al te zien bij de publieke omroep, waar hij voor BNNVARA programma’s als Over Mijn Lijk, Je Zal Het Maar Hebben en Proefkonijnen maakte. In 2018 kwam er een einde aan de samenwerking tussen de omroep en de presentator.

Wedding bells? Valerio Zeno gaat nieuw avontuur aan

Comeback

Valerio maakte eerder dit jaar zijn comeback als tv-presentator in het programma Echte Meisjes in de Jungle, dat bij Videoland te zien was. Ook was hij de voice-over in de Videoland-show Michelle & Louisa Werken Mee.

Een ander nieuw programma’s dat de NPO dinsdag heeft aangekondigd is Sander en de socials, waarin Sander Schimmelpenninck onderzoekt wat voor gevolgen social media kan hebben voor de democratie.

En Soy Kroon maakt een kinderprogramma genaamd Bouwer Power, waarin hij met een kind tussen de vier en zeven jaar probeert om “problemen op de bouwplaats vakkundig op te lossen”. En Operazangeres Francis van Broekhuizen maakt voor KRO-NCRV het programma Francis naar Lourdes, waarin ze als vrijwilliger naar het grootste bedevaartsoord van Europa gaat. Daar dompelt zij zich onder in alle rituelen die deze plek kent.

Naar welk programma ga jij kijken?

Bron: ANP