Heavy: ‘Temptation Island’-stel wil juridische stappen nemen tegen programmamakers

Het gaat om Aylin en Efrain die meededen in 2021.

Psychische klachten

Het stel zat in het tweede seizoen van Temptation Island: Love or Leave dat in 2021 te zien was op Videoland. In het programma testen koppels hun relatie onder druk van een groep verleiders. Na hun deelname kreeg het stel echter psychische klachten.

Met name Aylin kreeg het zwaar doordat ze tijdens de opnames beïnvloed zou zijn door de makers. Ze liep er zoveel emotionele schade door op dat ze tweemaal een zelfdodingspoging deed. Er volgden mediationgesprekken met RTL en SimpelZodiak waarna het stel 30.000 euro kreeg vanwege misgelopen inkomsten doordat Aylin en Efrain niet meer konden werken. Volgens het AD werd echter vastgelegd dat de makers geen aansprakelijkheid accepteerden, maar wel beterschap beloofden.

Verantwoordelijk

Volgens Aylin en Efrain is er echter niets veranderd en zijn er meer, soortgelijke verhalen van andere oud-deelnemers. Bovendien zou het geld dat zij hebben gekregen niet voldoende zijn om het aantal maanden dat ze moeten herstellen te overbruggen.

Diekstra vindt dat producenten van tv-programma’s verantwoordelijk moeten worden gehouden ‘als zij beïnvloedbare en kwetsbare deelnemers ernstig beschadigen door hen onder te grote druk te zetten. Dit geldt nog meer als blijkt dat zij niet de juiste begeleiding en nazorg hebben geboden.’ Ook pleit de advocaat voor meer controle op programmamakers.

Juridische stappen

RTL reageert voorlopig niet op de juridische stappen die twee oud-deelnemers van Temptation Island mogelijk gaan zetten. Wel zegt een woordvoerder dat er gesprekken zijn geweest met het stel. “Wij hebben, mede op hun verzoek, afgesproken dat we daar vertrouwelijk mee omgaan”, laat een woordvoerder van RTL weten. “Daarom gaan we niet inhoudelijk in op wat er onderling is besproken.”

Volgens RTL worden deelnemers van Temptation Island begeleid en krijgen ze psychologische ondersteuning en nazorg. “Onze protocollen worden elk jaar geëvalueerd, samen met de betrokken producenten. Hierin wordt ook feedback van deelnemers verwerkt, want je kunt altijd leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren. Dat is het hele uitgangspunt van het protocol.”

Bron: ANP