Spoiler alert: dit juicechannel verklapt met wie ‘B&B Vol Liefde’-Joy in bed ligt

Spoiler alert! Stop met lezen als je niet wil weten met wie Joy zo happy is.

Met wie ligt Joy in bed?

Op Mount Joy gebeurde er de afgelopen weken niet veel. Joy leek helemaal niet zo geïnteresseerd te zijn in de vrouwen die speciaal voor hem langskwamen. Hij durft zich nog niet helemaal te geven omdat er nog meer vrouwen komen, zegt hij zelf. Het lijkt erop dat hij vooral wacht op één bijzondere vrouw. In een teaser van B&B Vol Liefde is namelijk te zien dat Joy samen met een blonde vrouw in bed ligt. Maar wie is zij?

Er gaan al een tijdje geruchten dat Joy vooral interesse zou hebben in Daní, een van de laatste vrouwen die naar Mount Joy zou komen. Daní Zijlstra is een modestylist met meer dan 23.000 volgers op Instagram. Is zij degene met wie Joy intiem is geweest?

Juicechannel RealityFBI denkt van wel. Op Instagram deelt het kanaal een aantal screenshots uit het programma. De vrouw met wie Joy in bed ligt heeft veel ringen om en witgelakte nagels. Drie keer raden wie van de vrouwen witte nagels heeft en veel gouden ringen draagt? Precies, Daní! De beelden liegen er niet om.

Of het goed afloopt met deze romance, zullen we de komende weken te zien krijgen in B&B Vol Liefde. Wij zijn heel benieuwd welke B&B-eigenaren de liefde gaan vinden in het programma!

