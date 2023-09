Roxeanne Hazes start bodemprocedure tegen moeder Rachel: ‘De kinderen hebben recht op hun nalatenschap’

Volgens het testament van de in 2004 overleden volkszanger is Rachel geen erfgenaam van hem en zou zij dus geen inkomsten van hem mogen ontvangen. Zij mocht zich echter van de rechter voorlopig wel erfgenaam blijven noemen omdat Roxeanne een paar jaar geleden te laat haar kort geding hierover had ingediend. Dit diende in een bodemprocedure behandeld te worden. Dat gaat dus nu alsnog gebeuren, stelt advocaat Bernard Tomlow.

“We gaan meteen naar de rechter en we gaan dat aan de orde stellen. De kinderen hebben recht op hun nalatenschap”, laat Roxeanne’s advocaat woensdag weten aan RTL Boulevard. Volgens Tomlow moet de bodemprocedure in oktober of november plaatsvinden. De advocaat was niet meteen bereikbaar voor verdere toelichting aan het ANP.

Yvonne Coldeweijer raakt in ieder geval niet uitgepraat over de rechtszaak op haar Instagram.

Rechtszaak Roxeanne Hazes Beeld @lifeofyvonne

