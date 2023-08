Baby number two: dít is het geslacht van Rihanna’s tweede kind

Nog een zoon voor Rihanna

It’s a boy! TMZ meldt dat Rihanna al eerder deze maand in het geheim bevallen is van een jongetje. Bronnen dichtbij het beroemde stel zeggen dat Rihanna op 3 augustus is bevallen in Los Angeles. De naam van het kindje konden de bronnen niet onthullen, maar zou met een R beginnen.

Het was niet bekend wanneer Rihanna uitgerekend was van haar tweede kind. Ze maakte haar zwangerschap in ieder geval bekend tijdens haar optreden bij de Super Bowl in februari.

Eerste keer ouders

Rihanna en A$AP Rocky werden in mei 2022 voor de eerste keer ouders van een zoon. Lang was ook niet bekend hoe dát jongetje heet, maar enkele maanden onthulden ze dat hij RZA Athelston Mayers zou heten.

Bron: ANP