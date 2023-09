Rachel Hazes en de 7 rechtszaken: ‘Ga voor gerechtigheid’

Rachel was het afgelopen jaar in meerdere rechtszaken verwikkeld, onder meer tegen haar dochter Roxeanne en haar voormalige beste vriendin, Marieke van Beek.

Rachel Hazes en haar rechtszaken

“Er wordt altijd gedaan alsof ik de rechtszaken begin”, aldus Rachel. “Maar er zijn een hoop dingen gebeurd waar je geen duidelijke antwoorden op krijgt. Dan ben je wel genoodzaakt om het via de rechter te laten lopen. Niet omdat ik oorlog of ruzie wil, maar omdat ik duidelijke antwoorden wil.”

Eén zaak tussen Rachel en Marieke ging over een geldbedrag dat Rachel eist van haar ex-vriendin vanwege een vermeende huurschuld. Een andere zaak gaat over een volmacht die Rachel in 2016 had verstrekt aan Marieke na een inzinking. Marieke en dochter Roxeanne zouden misbruik van die volmacht hebben gemaakt, stelt Rachel. Een volgende zitting, waarin Rachel een mondelinge toelichting geeft op haar verzoek, dient 6 september.

De zaak tussen Rachel en haar dochter ging over de vraag wie zich de erfgenaam van André Hazes sr. mag noemen.

Casa di Douwe Douwe Bob zet zijn woonboot te koop en zó ziet die eruit

Alle zaken zijn Rachel “niet in de kouwe kleren gaan zitten”, laat zij maandag aan Shownieuws weten. “Maar het geeft wel meer kracht om te strijden.” Zij hoopt wel in de toekomst “rust te gaan krijgen in alles en met alles. De tijd zal het leren.”

Bron: ANP