Patricia uit MAFS bevestigt nieuwe liefde

Nieuwe liefde

Lange tijd wisten ze het voor zichzelf te houden maar nu deelt Patricia het vrolijke nieuws. Ze deelt voor het eerst een foto samen met haar Rick. “Met jou is alles leuker”, schrijft de MAFS-ster bij het romantische kiekje van hen samen.

Patricia Beeld Instagram @patriciabierings

Patricia en Stephan

Tijdens Married at First Sight wordt Patricia gekoppeld aan Stephan en er is gelijk een klik. Toch voelde ze dat ze langzaam aan het “uitchecken” was, vertelde ze eerder tijdens Married at First Sight: Hoe Is Het Nu Met? “Ik wilde het ook heel graag. Ik hoopte ook echt dat het kwam. Maar je moet ook eerlijk naar jezelf zijn en naar Steph.”

Patricia vertelt er alles aan gedaan te hebben om te onderzoeken of het wat kan worden tussen de twee, maar de vonk ontbrak. “Je kunt heel negatief kijken van dat het niet gelukt is, maar je kunt ook kijken naar de dingen die wel leuk zijn. We hebben samen een heel mooi avontuur beleefd. We zijn nog steeds keigoed met elkaar en we zijn maatjes.”

Bron: RTL Boulevard