Loving you is a winning game: dit is de man van Duncan Laurence

Just married

Duncan Laurence en zijn Amerikaanse partner Jordan Garfield verloofden zich in 2020. De twee zijn vorige maand getrouwd in Zweden. Duncan wil er verder niet veel aandacht aan besteden en houdt zijn liefdesleven het liefst privé.

“We gaan volgend jaar trouwen. Dat gaat allemaal lekker privé achter de schermen ergens in Zweden. Werk en privé gescheiden houden, is superfijn. Duncan Laurence trouwt niet, Duncan de Moor trouwt in dat geval. Duncan de Moor is de persoon achter de artiest en die houdt niet zo van grote heisa en allerlei paparazzi-toestanden. Gewoon lekker bij elkaar zijn met de mensen die er moeten zijn”, vertelde hij een tijd geleden aanShownieuws.

Duncan sprak op Instagram wel zijn liefde voor zijn partner uit: “I love you. Thanks for making me believe in myself again. For showing me how to love life again. For showing me true love isn’t a myth or fairytale. For proving love at first sight is real. For always having my back.”

DeLange & gelukkig Dit is de partner van zangeres Ilse Delange

De partner van Duncan Laurence

Jordan Garfield is zowel de liefdespartner als de schrijfpartner van Duncan. Jordan heeft ook bijgedragen aan het nummer Burning Daylight van Mia Nicolai en Dion Cooper.

“Of het nou voor Eurovisie is of gewoon, het creëren van een wereld om een artiest heen, inclusief de muziek, dat is zeker iets wat we graag doen. En hopelijk hebben we op een dag - laten we groot dromen - een stal met artiesten waar we mee werken, als straks mijn stem ermee ophoudt”, vertelde Duncan in maart aan het ANP.

“We willen zeker vaker dingen doen zoals dit”, vertelt Jordan.“We zijn vooral songwriters, maar werelden creëren vinden we geweldig. En ik denk dat dat een groot onderdeel is van een rol als deze.” Duncan voegde toe: “We willen gewoon mensen die gek veel talent hebben helpen om een plekje te veroveren.”

Benieuwd hoe de partner van Duncan Laurence eruitziet? Hieronder hebben we een paar foto's van het stel verzameld.

Partner Duncan Laurence Beeld Brunopress

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Duncan Laurence (@itsduncanlaurence) op 9 May 2023 om 5:03 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Duncan Laurence (@itsduncanlaurence) op 8 Sep 2023 om 3:01 PDT

Bron: RTL Boulevard, Telegraaf