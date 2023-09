Niks mis mee: ook Olof heeft na ‘B&B Vol Liefde’ de liefde gevonden

Helemaal prima!

Publiekslieveling

Zonder twijfel was Olof de publiekslieveling van het derde seizoen van de populaire serie. Hij kreeg ontzettend veel reacties naar aanleiding van zijn deelname. Ook kan hij – in ieder geval in zijn eigen woonplaats – niet meer anoniem over straat. Gelukkig heeft de brabander daar ‘helemaal geen moeite mee’. Tussen een van de vele berichten zat een interessante, blijkt nu. Daardoor heeft Olof de liefde gevonden.

Hartstikke leuk

In het AD vertelt de B&B Vol Liefde-deelnemer dat hij via Facebook een leuke vrouw heeft leren kennen. “Een meisje van twaalf jaar stuurde een berichtje voor haar oma”, deelt Olof. “Uiteindelijk hebben we afgesproken, en we hebben het hartstikke leuk.” Hij kan zelfs verklappen: “Nou ja, het kriebelt wel, ja.” Niks mis mee!

B&B-eigenaresse Marian

Met Marian gaat het helaas minder goed. In de reünie-aflevering bleek dat zij de liefde nog niet gevonden heeft. Tussen haar en Ed sprong de vonk toch niet over, ook buiten het programma heeft de deelneemster niemand leren kennen. Daarnaast kwam RTL Boulevard onlangs met het nieuws dat een oud-medewerker haar heeft opgelicht voor 120.000 euro. Er speelt zelfs nog meer. De zaak is zo heftig dat Marian niet meer naar Portugal durft te reizen. Zo zou de oud-medewerker zelfs een drugsdealer op haar af hebben gestuurd die haar nu met de dood bedreigt. Een akelige situatie.

Operatie Amy

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Marian nog meer te verwerken. Hondje Amy was de ster van de uitbundige villa van de B&B-eigenaresse, maar het lijkt helemaal niet zo goed te gaan met haar trouwe viervoeter. “Ze krijgt in Frankrijk een openhartoperatie”, vertelde Marian in Vrouw. “Het is een beetje te veel bij elkaar. Er is ook maar vijftig procent kans dat Amy het overleeft. Ik houd zo veel van haar, zij gaat voor alles.” Laten we hopen op beter nieuws!

Bron: RTL Boulevard