Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn uit elkaar: ‘We hebben besloten elkaar los te laten in liefde’

Einde relatie Olcay Gulsen en Ruud de Wild

Ruud de Wild en Olcay Gulsen hebben geen relatie meer. Dat melden zij woensdagochtend op Instagram. De NPO-dj en de presentatrice waren sinds 2019 samen.

“De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel zoals je ons misschien kent”, schrijven zij. “We hebben gemerkt dat we ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken. We houden nog steeds veel van elkaar. We hebben besloten elkaar los te laten in liefde. Er is niet iemand anders, geen gedoe en geen ruzie. We hebben na een tijd van overprikkeling tijd nodig voor onszelf.”

Vier jaar samen

De 54-jarige Ruud en de 43-jarige Olcay maakten veel mee in de vier jaar dat zij samen waren. Ze hebben een eigen docusoap gehad. Ook steunde Gulsen haar vriend toen hij werd behandeld wegens darmkanker. Het koppel reisde begin dit jaar ook samen naar Turkije, toen dat land was getroffen door zware aardbevingen.

