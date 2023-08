Man van influencer Noor de Groot reageert op haar affaire met Thijs Römer

Sander Kleinenberg en Noor de Groot trouwden enkele jaren geleden met elkaar. En niemand minder dan Thijs Römer trouwde de twee. Hij is namelijk een goede vriend van hen. Of... was?

Noor de Groot en haar affaire met Thijs Römer

Story deelde vorige week het verhaal dat Thijs al enkele maanden vreemdgaat met Noor. Ze werden zelfs samen gefotografeerd. Dit terwijl ze allebei getrouwd waren. Trouble in paradise. Yvonne Coldeweijer deelde al het een en ander over de affaire, maar nu heeft Sander Kleinenberg, Noors man, Yvonne opgebeld om het verhaal uit te leggen. Kloppen de geruchten van de affaire?

Yvonne schrijft: “Sander heeft verteld dat het klopt dat Noor is vreemdgegaan in dat hotel in Limburg! Zij heeft dit in tranen aan hem opgebiecht en gezegd dat het eenmalig was en dat ze er enorm veel spijt van heeft.”

Ze vervolgt: “Hij voelt zich wel bedrogen, maar hij gelooft haar dat het maar eenmalig was en hij geeft Thijs er de schuld van. Hij vindt Thijs ziek en vindt dat hij haar heeft verleid.” Yvonne heeft tegen Sander gezegd dat ze zelf niet denkt dat het eenmalig is. Maar Sander gelooft dat het een eenmalige actie was. “Hij zegt later dat hij niet echt een keus heeft om een andere denkwijze in zijn hoofd toe te laten, omdat hij een dochter heeft en hij wil geen gebroken gezin voor haar.”

Thijs Römer schreef een boek over grensoverschrijdend gedrag En het lijkt verdacht veel op de huidige beschuldigingen

Het hele verhaal van Sander lees je hieronder in Yvonne's Instagram stories.

Sander Kleinenberg Beeld Instagram Life of Yvonne

Sander Kleinenberg Beeld Instagram Life of Yvonne

Sander Kleinenberg Beeld Instagram Life of Yvonne

Bron: Instagram Life of Yvonne