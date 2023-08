Grote plannen: dit wil Noa Vahle doen met haar televisiecarrière

“Het was wel een beetje onwennig in het begin, in zo’n studio en in welke camera ik moet kijken”, vertelde de 23-jarige Noa. “Ik ben heel erg gewend om op zo’n veld te staan met één camera en je hebt je verhaaltje. Maar het was heel leuk en ik had René (van der Gijp, red.) naast me dus dat ging heel makkelijk.”

Noa praatte donderdagavond de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby IF aan elkaar op Veronica. Normaal gesproken doet Hélène Hendriks dat maar zij kon niet vanwege haar eigen talkshow De Oranjezomer. Ook Wilfred Genee was vanwege zijn vakantie niet beschikbaar.

De uitzending was dan ook eenmalig, denkt ze. “Misschien volgende week nog een keer en dat is heel leuk, maar ik vind die rol in het stadion; op weg met een cameraman en een statief sjouwen en verslag doen van wat er daar gebeurt voor nu gewoon heel erg leuk. Dus ik denk ook een beetje dat het een illusie is om te denken dat ik nu al heel snel de studio in ga.”

Bron: ANP