Zó klinkt de debuutsingle van Bibi Breijman: ‘Pijn en ellende moet je niet wegstoppen’

Bibi Breijman

Twee weken geleden kondigde ze de single aan op Instagram en plaatste ze een foto met daarop de de titel van het nummer, maar vandaag kan men het nummer toch écht streamen. Het lied vertelt het verhaal van een periode in haar leven waarin iedereen “iets” van haar vond. Ze zingt: “Maak me maar zwart, ik blijf in het licht.”

Over ‘Toverdrank’ zegt Bibi dat het gaat over “je shit durven aankijken, je pijn en ellende niet wegstoppen en er nooit boven gaan staan”. “Ga er dwars doorheen”, aldus Bibi, die met een burnout heeft gekampt. “Dát maakt je sterker.”

Bibi Breijman over Nationale Herdenking ‘Mijn verhaal bij 15 augustus is het verhaal van mijn oma’

It Takes 2

Bibi deed eerder mee aan muziekprogramma’s op tv als The Voice of Holland en It Takes 2. Dat laatste programma, waarin ze een duo vormde met haar partner Waylon, won zij.

De videoclip die bij het lied hoort, verschijnt over een week.

