Turn it up: Roxeanne Hazes brengt nieuw nummer uit met déze artiest

Roxeanne Hazes en Donnie

Roxeanne en rapper Donnie komen vrijdag samen met een nieuw nummer. De twee hebben een “leuk nazomerliedje” gemaakt, getiteld Dakkie Open. Dat kondigen de twee artiesten aan via Instagram.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes) op 31 Aug 2023 om 0:20 PDT

“De samenwerking waarvan je niet wist dat je hem nodig had, maar als je naar buiten kijkt en het druilerige weer ziet: u definitely gonna need this one”, schrijft Roxeanne. “Lieve mensies, gooi dat dakkie open”, aldus Donnie.

Tweede samenwerking

Het is niet de eerste keer dat Hazes en Donnie de krachten bundelen. Zij zijn ook samen, met Kris Kross Amsterdam, te horen op het nummer Oya Lélé, een cover van een K3-liedje.

Bron: ANP