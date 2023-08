Wauw: Nicolette van Dam en Bas Smit bij privé-optreden van wereldberoemde zanger

Wereldberoemde zanger

Niemand minder dan zanger Ed Sheeran gaf een intiem optreden waar Nicolette en Bas dus bij aanwezig mochten zijn. ‘Top week met dierbare vrienden waar ook nog eens lekker veel gezongen werd’, schreef Bas bij een video op Instagram waarin de zingende Ed te horen. ‘Wat een magische avond…’ Ook Nicolette is erg onder de indruk van de wereldberoemde zanger. ‘Niet normaal! Bijzonder dat we hierbij mochten zijn’, schrijft zij op Insta.

De tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bas Smit (@bassmit) op 12 Aug 2023 om 6:31 PDT

Van Story Nicolette Kluijver krijgt schrik van haar leven op Bonaire

Vriendenweekje

Het blijkt dat Nicolette en Bas bevriend zijn met Richard Branson, die op zijn beurt ook weer bevriend is met Ed Sheeran. De miljardair heeft al zijn goede vrienden uitgenodigd voor een gezellig weekje samen op zijn eiland. ‘We komen daar al 12 jaar. Zijn vrienden. Net als Ed. Is niet geboekt. Is vriendenweek’, laat Bas kort en krachtig weten in de comments op zijn Instagramprofiel.

Bron: RTL Boulevard