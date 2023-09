Nicol Kremers siert Playboy-cover: ‘Ik ben wel wat gewend op erotisch gebied’

“Playboy brengt vrouwelijk naakt op een nette manier in beeld, daar staat het blad om bekend”, zegt Kremers. “Ik ben er trots op dat ik een keer deel mag uitmaken van die formule.”

Nicol Kremers in Playboy

Voor Nicol, bekend van het SBS-programma Familie Gillis: Massa is kassa, is naakt poseren niets nieuws. Zij is ook onder meer actief op het platform Onlyfans. “Ik ben natuurlijk wel wat gewend op erotisch gebied”, zegt ze zelf. “Toch was deze fotoshoot voor Playboy iets heel anders.”

Het afgelopen jaar kwam Nicol meerdere keren in het nieuws vanwege haar ex Peter Gillis. Het stel ging dit jaar uit elkaar en tijdens hun relatie zou Peter Nicol hebben mishandeld. Daar komt ze in het interview nog op terug. “Het zal nog een lange weg worden om volledig te herstellen van het trauma dat ik heb opgelopen door de man die mij heeft mishandeld, maar ik ben op de goede weg.”

Vorige maand was Jaimie Vaes de eerste BN’er in de Playboy sinds 2013. Het blad laat weten dat er nog meer fotoshoots met BN’ers aan zitten te komen. “We zijn nog steeds in gesprek met een aantal bekende vrouwen”, aldus hoofdredacteur Niek Stolker.

Bron: ANP