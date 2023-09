Matthijs van Nieuwkerk spreekt zich voor het eerst uit: ‘Ik schaamde me kapot’

Spijt

Matthijs wist naar eigen zeggen dat hij “streng” was en “driftbuien” had. Dat vertelt hij in zijn eerste interview sinds hij eind vorig jaar in opspraak kwam door een artikel in de Volkskrant over de angstcultuur op de redactie van zijn programma De Wereld Draait Door.

“Maar wat ik niet wist: dat we - zoals op de voorpagina van de Volkskrant stond - een burn-outfabriek waren. Dat we zoveel mensen achter de schermen ongelukkig hebben gemaakt. Ziek hebben gemaakt.” De presentator schaamde zich “helemaal kapot” na het lezen van het verhaal. “Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was. En dat spijt me ontzettend.”

De presentator vindt ook dat hij eind vorig jaar, toen de kwestie naar buiten kwam, te heftig heeft gereageerd. Voor Matthijs voelde het artikel in eerste instantie “eenzijdig en buitenproportioneel”.

“Ik vond dat er per se een reactie van mij bij dat stuk moest. Dat was in die hectiek natuurlijk buitengewoon onverstandig. Ik had me schrap gezet en reageerde vanuit een verdedigende reflex. Stom, stom, stom. Ik had gewoon moeten zeggen: jongens, time-out. En drie weken bedenktijd moeten nemen. De hele storm over me heen laten komen en daarna benoemen wat wél waardevol was aan het stuk en ruiterlijk mijn excuses aanbieden voor wat er niet goed is gegaan.”

Niet meer naar buiten

Matthijs vertelt dat hij enkele dagen na het verschijnen van het stuk in de Volkskrant, over een jarenlange angstcultuur bij De Wereld Draait Door, de huisarts had gebeld omdat hij hulp nodig had. “Ze kwam langs en zei: waarom hebben jullie eigenlijk geen hond? Je hebt er ruimte genoeg voor hier. En dan móét je wel naar buiten.”

Hij volgde het advies op. “Moet je voorstellen. Ik, een hond. Terwijl ik hartstikke bang ben voor honden. Maar we zijn stapelgek op hem”, vertelt Van Nieuwkerk. De hond heet Mick, vernoemd naar Rolling Stones-frontman Mick Jagger.

In het interview vertelt Matthijs ook dat hij na het Volkskrant-artikel niet meer naar zijn stamcafé in de Achterhoek durfde te gaan. De eigenaren van het etablissement lokten de presentator vervolgens onder valse voorwendselen naar de herberg voor een verrassingsfeest.

“Toen ik de deur opendeed stond het echtpaar dat de herberg uitbaat mij met open armen op te wachten. Ze zeiden: hè wat is het fijn om je te zien, we hebben je gemist man. Ik hoef je denk ik niet te schetsen hoe emotioneel ik daarvan werd.”

Terugkeer Matthijs van Nieuwkerk

Of hij ooit weer televisie gaat maken kan hij niet zeggen. “Dat weet ik gewoon nog niet”, zegt de presentator. Matthijs heeft wel “verkennende gesprekken” gevoerd, vervolgt hij. “Maar eerst maar eens dit interview, zodat de radiostilte is verbroken. Dan is er in mijn hoofd weer wat meer ruimte, hoop ik. En dan is er uiteraard nog de commissie-Van Rijn, belangrijk voor iedereen die het betreft.”

Nerveus

Matthijs heeft ‘achter de schermen’ overigens al wel weer op een podium gestaan. Eind juni interviewde hij schrijver Bart Chabot bij diens boekpresentatie. Het optreden was verborgen gehouden voor alle aanwezigen.

“Ik was zo ontzettend nerveus man, daar in de coulissen”, zegt Matthijs daarover. “Ik dacht: straks kom ik op en begint er iemand te roepen: wat moet die vent daar? Straks word ik weggejoeld. Maar echt, de ontvangst was zó warm, een ovationeel applaus. En ik kon eindelijk weer eens interviewen.”

Bron: ANP, ANP²