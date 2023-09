Martien Meiland een typetje of niet? Dít zegt hij er zelf over

Typetje

Niet alleen Martien wordt ervan verdacht een typetje te spelen, ook aan Erica wordt dit regelmatig gedacht. Maar ook zij is volgens hem niet anders dan op tv. “Erica is gewoon een heel nuchtere vrouw”, zegt hij. “Grappig, want er was gisteren nog een vrouw - die kwam naar Erica toe - en zei: ‘Meid, heb je zelf dat ontbijt neergezet? Dat doen toch andere mensen, jij komt vast net binnen.’ Nee zegt Eer, wij doen gewoon dat buffet. En vanmorgen kwamen er twee dames naar mij toe die zeggen: ‘Martien, ga jij nou zelf die tafeltjes schoonmaken?’ Ik zeg ja natuurlijk, jij wil morgenochtend toch een schoon tafeltje?”

Pension

De voormalig kasteelheer vertelt juist te genieten van deze werkzaamheden in het pension. “Het gaat hartstikke goed, mensen zijn heel tevreden en hebben het helemaal naar hun zin”, vertelt hij over hun nieuwe onderneming. “Ik vind het heel leuk om te doen. Het is wel even extra vroeg uit bed, maar die positiviteit en gezelligheid maakt het helemaal goed.”

Bron: RTL Boulevard