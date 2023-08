Celebrate good times: Marieke Elsinga viert déze bijzondere mijlpaal

Zoon Marieke Elsinga

Qmusic-dj Marieke Elsinga viert woensdag dat haar zoon Jip inmiddels negen maanden is. Zij deelt op Instagram een foto van zichzelf met Jip in haar armen. “Ik mocht je 9 maanden dragen en nu mag ik je al 9 maanden tillen. En het is heerlijk!”, vertrouwt Marieke haar volgers toe.

Marieke beviel in november van haar zoontje. De vader van Jip is haar vriend Sander. Het stel kent elkaar al een paar jaar en woont sinds mei 2021 samen. De dj is sinds februari weer op de radio te horen.

