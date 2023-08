Nee je hoeft niet naar huis: Marco Borsato heeft een nieuwe huisgenoot

Huisgenoot Marco Borsato

Sinds kort heeft Marco Borsato een huisgenoot en dat is namelijk niemand minder dan zijn zoon Luca. Ze wonen samen in het penthouse van Marco in Alkmaar. De twee vermaken zich goed. “Hij vindt het superleuk dat ik bij hem woon”, vertelt Luca in de podcast Paul’s Huisfeest.

Luca heeft een zware tijd achter de rug sinds zijn vader zo vaak negatief in het nieuws kwam. “Een bekende naam kan een privilege zijn, maar de afgelopen jaren heb ik ondervonden wat er kan gebeuren zodra het roer omslaat”, vertelt hij.

Comeback Marco Borsato

Luca onthulde ook in de podcast of zijn vader bezig is met een comeback. “Mijn vader is nog niet bezig met nieuwe muziek of iets in die richting. (...) Dat is aan hem of hij überhaupt ooit nog muziek gaat maken, of hij überhaupt terugkomt, of hij er nog zin in heeft…”, aldus Luca.

“Ik denk dat het wachten is tot hij die beslissing ooit neemt. En misschien maakt hij die beslissing nooit definitief, maar kan hij over vijf jaar wel zeggen ‘ik doe het wel’. Ik denk dat hij zijn glazen alleen maar kan ingooien als hij te veel zegt van: ‘ik ga het ooit wel doen, ik ga het niet doen’.”

Bron: Telegraaf