Linda de Munck: ‘Vroeger wilde ik ze veranderen, nu ben ik juist blij met mijn kleine borsten’

De blondine is youtuber, presentator en spreekt over mentale gezondheid, seksualiteit en feminisme.

Als je me écht zou kennen, zou je weten dat ik…

“Héél open praat over seks. Met vriendinnen praat ik graag over relaties en monogamie, vooral relatiestruggles komen veel aan bod. Maar ook menstruatie, feminisme en seksuele fantasieën.”

Mijn gemiddelde schermtijd per dag is deze week…

“Vijfenhalf uur, echt heel veel voor mijn doen. Ik kijk graag naar video’s met lekkere vega recepten. En fitness-inspo! Vooral meiden met een realistisch lichaamsbeeld.”

Dit heb ik meteen aan mezelf laten veranderen toen ik de kans kreeg…

“Ik zou nooit iets aan mezelf veranderen. Vroeger dacht ik daar anders over, ik was superonzeker over mijn kleine borsten en droeg altijd dubbele push-upbeha’s. Nu ben ik juist ontzettend blij met mijn kleine borsten.”

Ik durf nooit te zeggen dat…

“Ik durf eigenlijk bijna alles eerlijk te zeggen.”

Echtheid betekent voor mij…

“Openheid, authentiek en jezelf zijn en altijd vanuit oprechtheid mensen behandelen. Als mensen gesloten zijn, heb ik vaak het gevoel dat ze iets verbergen’.”

Mijn onpopulaire mening is…

“Ik hou niet van mensen die huisdieren hebben, want ze moeten er altijd rekening mee houden. En ik vind ze ook een beetje vies.”

Eindelijk heb ik omarmd dat…

“Ik nou eenmaal introvert ben, ook al lijkt dat misschien niet zo.”

Instagram vs. reality…

“Niks! Zo vertel ik vaak dat het mentaal wat slechter met me gaat en dat ik echt niet altijd alleen maar leuke dingen te doen heb.”

Ik schaam me voor…

“Dat ik soms heel overprikkeld kan raken en dan moet huilen.”

Mijn laatste drie zoektermen op Google waren…

“New Balance 530 sea salt, Pornhub, Big Little Secret.”

Het nepste wat ik ooit heb meegemaakt is…

“Als je mensen ontmoet die dan zeggen dat we echt snel eens een koffietje moeten doen, wat echter nooit gebeurt. Ik zeg dan vaak: ‘Nou dat zien we nog wel even hoor, wie weet spreken we elkaar nooit meer. Je weet het niet!’”

Echtheidsscore: 10

Julia vindt

“Linda’s open antwoorden verbazen me niet, ze heeft tenslotte van eerlijk en oprecht zijn haar werk gemaakt. Aan de hand van haar schermtijd, onpopulaire mening en zoekgeschiedenis leren we deze vrouw nog beter kennen. Doe er je voordeel mee! Linda wél bellen voor kopjes koffie en gesprekken over seks. Maar laat je huisdier alsjeblieft thuis.”

